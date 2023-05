Deve scontare una condanna per evasione: ricercato arrestato a Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Ricercato per avasione, arrestato a Porto Sant'Elpidio. I Carabinier hanno arrestato un uomo, classe 1982 e residente a Porto Sant'Elpidio, in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso il 21 aprile scorso dall'Ufficio Esecuzioni Penali presso la Procura della Repubblica di Fermo. L'individuo in questione è stato condannato in via definitiva a due anni e nove mesi di reclusione per il reato di evasione commesso nel 2014 nella medesima località. Al termine delle procedure di rito, l'arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Fermo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ha emanato l'ordine di carcerazione.