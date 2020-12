Bazar di droga nascosto nell'auto, pusher pakistano bloccato e denunciato dai carabinieri

PORTO SANT'ELPIDIO - Circolano fiumi di droga nel Fermano ma circolano pure le forze dell’ordine e così scattano denunce a ripetizione, con arresti e sequestri. Un bazar di eroina e marijuana è stato scoperto durante i normali controlli alla circolazione stradale. I militari della stazione di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato per spaccio un pakistano senzatetto di 36 anni. Durante la perquisizione è risultato nervoso, scontroso, guardingo, gli operatori hanno capito che nascondeva qualcosa per quel modo di fare circospetto.

La ragione di tale atteggiamento era che trasportava un ovulo contenente undici grammi di eroina, più cinque bulbi di plastica termosaldata contenenti ciascuno quasi due grammi, sempre di eroina, per altri tredici grammi in totale di quella sostanza. Aveva anche un altro bulbo termosaldato con tre grammi di droga leggera, marijuana, e del materiale per il confezionamento dello stupefacente, è stato tutto sequestrato e per il pakistano è scattata la denuncia.

