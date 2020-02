Il cane senza guinzaglio attraversa e lo fa cadere: ciclista all'ospedale

PORTO SANT’ELPIDIO - Brutta caduta dalla bicicletta per un ciclista questa mattina alle 9.30 sul lungomare Trieste, in prossimità della pineta demaniale a Porto Sant'Elpidio.

L’uomo era in sella alle due ruote quando ha fatto una rovinosa caduta, a quanto pare per colpa di un cane, in giro con il proprietario senza guinzaglio, che gli ha attraversato la strada all’improvviso. Il ciclista, per non investire l’animale, ha frenato di colpo e la bici ha sbandato facendolo cadere a terra. Sul posto è dovuta intervenire l’ambulanza della Croce verde di Porto Sant’Elpidio è l’uomo è stato caricato in barella e trasportato all’ospedale .

