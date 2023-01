Porto Sant'Elpidio, lesioni dopo la caduta in casa, ma non sono gravi e l'eliambulanza non lo carica

PORTO SANT’ELPIDIO - Un uomo ferito alla spalla e al costato, intervengono Icaro e l’ambulanza della Croce Verde all’ex Orfeo Serafini intorno alle 14 per soccorrere il ferito che ha riportato molteplici traumi. L’eliambulanza, fatte le verifiche e prestate le prime cure sul posto, non ha caricato nessuno.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo dalla Croce Verde di Porto Sant’Elpidio in codice giallo. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Difficile spiegare la necessità dell’eliambulanza a questo punto, partita dal nosocomio anconetano per un’allerta grave. Una richiesta d’aiuto partita da un’abitazione, poi l’allarme è rientrato. Da ricostruire invece la dinamica di quanto accaduto, probabilmente una brutta caduta.