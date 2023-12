PORTO SANT'ELPIDIO Caduto dal balcone e morto sul colpo Giovanni Ercoli, 67 anni, immediati sono scattati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare per l’uomo caduto da 9 metri d’altezza, dal 3° piano di una palazzina di via Cinque Giornate, a San Filippo. Indagano i carabinieri, si fa largo l’ipotesi di un incidente, un malore. L’uomo era molto conosciuto e stimato, per tutti era Gianni, una vita regolare, una moglie.

Il passato

C'è chi ricorda 25 anni fa la voce di Gianni che teneva compagnia di notte su Radio Faleria Gianni. Una persona squisita, dice chi lo conosceva. Ieri mattina è scattata l’allerta al 118 prima dell’alba e immediato è stato l’intervento di medici e volontari della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e dei carabinieri. L’abitazione è nella zona del parco del quartiere. La caduta nel vuoto dal terrazzo di casa non ha lasciato scampo all’uomo, l’impatto è stato fatale. Inutili sono stati tutti i tentativi di rianimazione, il personale medico-infermieristico e i volontari accorsi con automedica e ambulanza non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Tutte le ipotesi si sono fatte, come d’obbligo in questi casi. L’uomo potrebbe aver avuto un malore, forse si è sporto dal balcone per sistemare qualcosa e ha avuto un mancamento. Le indagini forniranno un quadro chiaro, ma resta la portata della tragedia. In questi casi la Procura apre il fascicolo d’inchiesta, gli investigatori acquisiscono le testimonianze di famigliari, conoscenti, vicini. Disgrazie del genere sono purtroppo più frequenti di quanto si possa immaginare. Mercoledì a Padova c’è stato un caso simile, un 91enne caduto dal balcone e morto sul colpo, l’uomo è stato visto cadere in questa fattispecie e si è chiarito che è stata una perdita di equilibrio. Sei giorni fa la stessa sorte per una cinquantenne a Catania.

L’omaggio

«In questo triste momento - ricorda Mauro Leoni su Fb - ricordo il nostro programma della domenica mattina a Radio Faleria Mare. Erano gli anni '80 ed io muovevo i primi passi nel mondo della radio, dove per me sei stato un vero maestro. Indimenticabile il tuo programma "L'ora del liscio" e gli altri spazi musicali presentati con tua moglie e gli speaker Davide e Orietta. Sono sicuro che una volta arrivato lassù, abbraccerai il tuo mito di sempre Fabrizio De André».