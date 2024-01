PORTO SANT'ELPIDIO - Hanno una lingua tutta loro i ricordi, fatta di vocaboli che, più che alla mente, parlano al cuore. Parole che vengono da lontano, nel tempo e nella geografia, che appartengono a epoche diverse, ad anni in cui si respirava un'atmosfera che sapeva di futuro, speranza e ottimismo; parole che rimbalzano da ieri a oggi, che hanno riempito le orecchie della gioventù e ora fanno brillare, di commozione, gli occhi della maturità. Parole che raccontano di una vita per strada, di nonni nati nell'Ottocento, di un rispetto fortissimo per la natura e di un amore vero, viscerale per il mare, come quello dei pescatori di un tempo, che Federico Costantini chiama ancora oggi gli “sciapegotti”.

È la lingua che Costantini - una vita spesa per la sua Porto Sant'Elpidio tra impegno politico, baseball e attenzione al sociale - sente risuonare ancora nel cuore, quando chiude gli occhi e torna indietro nel tempo in cui non si diceva di essere nati a Porto Sant'Elpidio ma, semplicemente, di venire da "sopra lu fossu", perché i suoi primi vagiti sono stati agli albori del 1951 e il Comune è nato solo alla fine dell'anno successivo.

La linea

È una linea di demarcazione netta, quella divisione tra amministrazioni. Nella memoria è un solco preciso, a segnalare un prima e un dopo, con il boom del dopoguerra e il decollo dell'artigianato delle scarpe. «Ho vissuto la Porto Sant'Elpidio pionieristica, quella di una fabbrica al piano terra di ogni casa e delle estati in cui si lavorava sui marciapiedi per cercare di combattere la calura. Era una città di quattro vie, quelle dove passava la processione - ride - una città dove si lavorava a testa bassa e dove i bambini come me giocavano per strada, imparando sul campo a difendersi, a cavarsela da soli, a sopravvivere tra scherzi, marachelle, qualche rissa e un ingegno pronto a partorire soluzioni per cavarsi dai guai. La strada è stata davvero una scuola di vita perché allora servivano coraggio e astuzia per vivere. E anche per mangiare: ricordo quando catturavamo le rondini con la rete o andavamo lungo il fiume a pescare le anguille. Erano giochi d'infanzia ma era anche un modo per assicurare alla famiglia qualcosa da mettere in tavola e da condividere con mio fratello, mia sorella, i miei genitori e i nonni paterni, in una casa così piccola da essere costretti a pranzare e cenare divisi: io e la mia famiglia a tavola e i miei nonni sulle scale della cucina». Lungo la sua strada, Federico ritrova le radici della grinta, della forza, dell'acume di un'infanzia e una giovinezza costruite con le unghie e con i denti, spessissimo con le ginocchia sbucciate e le gambe piene di graffi. A medicare quei segni di una guerra quasi quotidiana con la vita c'era lei, «quella che noi ragazzi chiamavamo la Madre Superiora - comincia -: era la suora, di cui ricordo ancora la fisicità prorompente, che costituiva il presidio medico della neonata città. I suoi modi sono diventati leggenda: al presentarsi al suo cospetto, arrivava innanzitutto qualche sonora sgridata con tanto di scappellotto per quello che avevamo combinato e poi, dopo un paio di pennellate di tintura date con abbondante approssimazione, un congedo senza troppe smancerie. Passavamo tutti da lei, che certo con noi aveva un bel da fare». Era solo qualche graffio, che nulla poteva contro l'entusiasmo di una generazione che aveva tanto da scoprire. Le novità venivano da ogni dove e, a portarle, poteva essere chiunque.

L’episodio

Come quel ragazzo incontrato un giorno come tanti, «in spiaggia, armato di una mazza di legno e di uno strano guantone di pelle - comincia - ci avvicinammo incuriositi e, dopo i saluti di rito e le presentazioni, scoprimmo che aveva vissuto con la sua famiglia per un periodo in Canada, dove aveva conosciuto questo misterioso sport chiamato baseball. Ci facemmo spiegare come funzionasse e ci appassionammo così tanto che, venuti a sapere dell'esistenza di una squadra che giocava a Macerata, ogni domenica andavamo in cerca di passaggi a suon di autostop per raggiungere il campo e assistere alle prodezze sportive. Ben presto, tra mazze di legno rimediate qua e là e guantoni che cucivamo noi stessi, decidemmo di fondare una nostra società con cui, nel 1966, giocammo il nostro primo campionato interregionale, tra trasferte leggendarie e ricordi meravigliosi».