Buco nella serranda â€‹e allarmi messi ko: maxi furto di pellami

PORTO SANT'ELPIDIO - Cinquemila metri di pelli e fodere rubate alla Ecopel di via Bellini, valore di mercato indicativo tra 60 e 100 mila euro. Il maxi furto al deposito al piano terra al lato del ponte del palo è una vicenda ancora tutta da chierire. Seppure le telecamere interne al locale sono state rese innoque, l'ipotesi è che i delinquenti fossero in tre, arrivati a bordo di un’auto capiente. Tutto è cominciato mettendo fuori uso l’allarme, poi è stato praticato un foro sulla serranda e da lì i malviventi si sono intrufolati nel locale. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati i dipendenti che per primi si sono recati al lavoro la mattina dopo. Indagano i militari dell’Arma che mantengono il più stretto riserbo.