PORTO SANT'ELPIDIO Gran colpo d’occhio sul lungomare di Porto Sant’Elpidio ieri mattina alla partenza della Brain Run e grande risultato dato che a fine corsa sono stati donati 5mila euro per la Sla. Sul palco per le premiazioni anche il prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio. Tutti a passo di corsa per sconfiggere la malattia, con la terza edizione della corsa Trofeo podistico Moretti-Corva per sostenere la ricerca contro le malattie neurodegenerative.

Un appuntamento podistico nato due anni fa per volontà di Fausto Chioini, presidente onorario della Podistica Moretti Corva e malato dal 2018 di sclerosi laterale amiotrofica. E’ lui il cuore e l’anima dell’evento, l'uomo che ha fortemente voluto la Brain Run e che vive l'iniziativa ogni anno come una nuova sfida da superare. Di fatto uno spettacolo, che lega i valori dello sport al peso sociale della kermesse.

Il motore

Fausto è il motore e l'ideatore della corsa che quest'anno ha visto correre 250 atleti per le vie del lungomare oltre a 500 partecipanti per la camminata non competitiva. Un totale di circa 750 persone, c'erano i top runner al nastro di partenza ma anche tante famiglie con bambini e gli amici di Fausto che hanno voluto esserci per dimostrare la loro vicinanza. Un grande marea di gente ha colorato la riviera in quella che è stata una grande festa e un successo dimostrato anche dalla donazione che la Podistica Moretti Corva ha fatto al centro clinico Nemo di Ancona.

La somma

Consegnato un assegno di 5mila euro per mano del presidente Alfonso Ramini, frutto dell'impegno di tutta la comunità elpidiense a favore della ricerca. Dal punto di vista sportivo a competere nella 10 km c'erano alcuni tra gli atleti più interessanti del panorama podistico nazionale, che si sono dati battaglia in un percorso omologato Fidal. A trionfare nella categoria maschile è stato l'atleta Rodrigue Biziyaremye con il tempo di 31’03’’. Sul podio Lorenzo Dell'Orefice secondo con il tempo di 31’45’’ e Dennis Bosire Kiyaka, terzo in 32’26’’. Seguono Douglas Scarlato e Luca Maiorani. Per le donne si è classificata prima Marika Monaldi con il tempo di 34’44’’, seguita da Cavaline Nahimana in 35’11’’ e da Nancy Kerubo Karage in 39’41’’. Chiudono la top five Chiara Camporesi e Michela Boniello.

«E' stato un bellissimo colpo d'occhio stamattina (ieri, ndr) sul lungomare per la Brain Run – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella, ai nastri di partenza e alle premiazioni con l’assessore allo Sport Enzo Farina e il vicesindaco Andrea Balestrieri –: è stata un’idea vincente questa, coniuga sport e solidarietà, siamo alla terza edizione e sono convinto che la manifestazione continuerà a crescere. Ringrazio il prefettoD'Alascio che ci ha onorati della sua presenza ma il grazie più grande va a Fausto e alla società organizzatrice». Forte il sodalizio della Podistica Moretti Corva con il centro clinico anconetano che si occupa di malattie neuromuscolari con programmi personalizzati di trattamento e riabilitazione ad alta specializzazione. La corsa, tra l’altro, proprio quest’anno si è spostata per la prima volta dalla Corva, dove era iniziata, al lungomare cittadino, garantendo una maggiore visibilità all’evento e al messaggio di solidarietà che vuole lanciare.