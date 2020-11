Nasce in casa prematura di tre mesi, la dottoressa le fa partire il cuore. Il papà commosso: «Grazie a tutti»

PORTO SANT'ELPIDIO – Professionalità, tempismo, mente fredda ma anche una straordinaria empatia, in un momento delicatissimo. Quando crescerà, la bimba nata prematuramente a Porto Sant’Elpidio l’altra notte avrà una storia straordinaria da raccontare, e delle persone senza le quali nulla sarebbe stato possibile. La piccola sarebbe dovuta nascere tra quasi tre mesi, ma la gravidanza ha avuto improvvise complicazioni e l’allarme è scattato nella tarda serata.

Dopo la chiamata del 118, i sanitari, con ambulanza ed automedica della Croce verde, si sono precipitati sul posto. Circa 8 minuti tra la chiamata e l’arrivo, come racconta il papà della bimba, in un’emozionante testimonianza che ha affidato ai social: «La vedevo massaggiare il cuoricino della bambina con calma incredibile, che ha saputo diffondere in tutta la stanza, con sicurezza e freddezza, senza mai perdere la speranza». Una gratitudine che il genitore estende a tutto il personale che a vario titolo, da quello dell'emergenza a quello del pronto soccorso e dei reparti, ha scritto un pezzo di una vicenda che ha del miracoloso. Quando il cuore della neonata è partito, è arrivato il momento della corsa dell’ambulanza con mamma e figlia verso il pronto soccorso dell’ospedale di Fermo.

