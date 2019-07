Bimba ancora grave: i carabinieri cercano la donna che l'ha trovata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO – Continua a lottare tra la vita e la morte laLe sue condizioni rimangono di estrema gravità, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Salesi di Ancona. I carabinieri di Porto Sant'Elpidio hanno lanciato un appello pubblico, oggi, invitando chiunque si sia trovato in piscina in quei drammatici momenti ed abbia visto qualcosa, a fornire tutte le informazioni possibili. La bimba, precisano dall’Arma, si trovava alla piscina Laguna. Le ricerche sono concentrate in particolare su una donna che ha raggiunto per prima la bimba e l’ha estratta dall’acqua per prestarle soccorso. Chi ha ionformazioni può chiamare il numero 0734/992282.