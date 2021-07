Parapiglia nel bar, ragazza aggredita: gli amici bloccano un giovane. I residenti: «Troppa violenza in centro»

PORTO SANT’ELPIDIO Allarme ieri pomeriggio in centro quando un giovane, di origine albanese, è entrato in un bar minacciando la ragazza dietro al bancone. Secondo alcuni testimoni avrebbe avuto in mano anche una pistola, forse giocattolo.

La giovane non era sola e sono immediatamente intervenuti alcuni suoi amici che, in quel momento, erano nel locale o nei pressi. I giovani in gruppo si sono lanciati contro l’aggressore e lo hanno circondato, strattonandolo e costringendolo a uscire. Nel frattempo è stato avvisato il 113 ed è intervenuta la Volante della polizia che poi ha stazionato in zona fino al tardo pomeriggio. Gli agenti avrebbero individuato l’aggressore e raccolto alcune testimonianze. Non è chiaro se avesse l’intenzione di rapinare la giovane, ma sembra poco probabile. Protestano i residenti del centro, tanti dei quali lamentano le condizioni invivibili della zona tra Statale, piazza Garibaldi, Villa Murri e il Borgo Marinaro. Da mesi si registrano fatti spiacevoli collegati spesso all’uso e alla vendita di stupefacenti. Il Comune cerca le soluzioni possibili con più telecamere e più pattuglie in strada, anche della polizia municipale, in aiuto a questura, carabinieri e finanza. L’assessore alla Sicurezza Vitaliano Romitelli è in contatto con la polizia che sta completando le indagini per fare chiarezza sul caso.

