Bandito solitario rapina una rosticceria in centro: il malvivente è scappato con 300 euro che ha arraffato dalla cassa

PORTO SANT’ELPIDIO - Rapina in pieno centro durante il mercatino. È la quarta volta per la rosticceria L’Angolo Buono che buona deve essere al punto che i cattivi l’hanno presa di mira nelle ultime settimane. Stavolta un energumeno, straniero, è scappato con 300 euro prese dalla cassa. Poteva andare peggio per l’esercente, il ladro non si è dilungato perché sapeva che poteva entrare qualcuno da un momento all’altro, considerando che la vittima si è messa a urlare con quanto fiato aveva in gola. Solo una donna, del negozio vicino, si è lanciata all’inseguimento del delinquente tra le bancarelle ma lui ha avuto la meglio.

La municipale è stata avvertita e la denuncia è stata presentata ai carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo subito dopo la segnalazione al 112. La signora rapinata, Catia Renzi, era sola nel locale, erano le 18,20, lei era sul retro a friggere e dice di aver visto un’ombra, credeva fosse il marito e invece s’è ritrovata faccia a faccia con un estraneo che era entrato nel salone principale e si era posizionato dietro il bancone, aveva aperto la cassa e cominciava ad arraffare. La donna ha urlato e lui gli è andato incontro con fare minaccioso, nel tentativo di zittirla, ma il rischio per lui era troppo alto e alla fine è scappato con quello che era riuscito a prendere. Non tutto, 300 euro. A questo punto Catia ha deciso di spostare la cassa, per evitare nuove intrusioni, e si è organizzata per non rimanere più sola in negozio. La figlia Jessica Cappella si è sfogata su Facebook «hanno rapinato mia mamma in rosticceria per la quarta volta, l’ultima la settimana scorsa» fornendo la descrizione del ladro «mulatto, alto, con maglietta verde militare e pantaloni a tre quarti» e invitando chi lo avesse visto a segnalare al 112.

