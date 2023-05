PORTO SANT'ELPIDIO - Sono due i possibili Consigli comunali, in base al vincitore del ballottaggio che decreterà il nuovo sindaco di Porto Sant’Elpidio. Uno dei due parte inevitabilmente con tutti i favori del pronostico, visto il nettissimo vantaggio conseguito da Massimiliano Ciarpella su Paolo Petrini al primo turno. Appena una sessantina di voti sono mancati per centrare un successo al primo turno che quasi nessuno pronosticava. FdI, in caso di affermazione del 39enne avvocato, sarà partito di maggioranza relativa.

Porterà in aula il recordman di preferenze di questa tornata, Andrea Balestrieri, ma anche il medico di base Giuseppe Malcangi, che alla prima candidatura ha accumulato ben 367 preferenze. Entrerebbero anche Gioia Di Ridolfo, il capogruppo uscente Giorgio Marcotulli, Francesco Pacini. Quasi certo che almeno uno degli eletti sia chiamato in giunta: si farebbe posto così in aula alla prima degli esclusi, Paola Pandolfi. La rivelazione di queste amministrative è senza dubbio SiAmo Pse. Enzo Farina ne è stato il mattatore, ma con lui entreranno anche Paola Venanzi e Nerico Mignani. Brilla Diego Tofoni, uomo di punta di Pse sul serio: ben 323 i voti conquistati dall’avvocato. Entra anche Cesare Paniccià, il più votato di Pse si muove. Nessun seggio a Civico Pse, lista guidata dall’ex assessore Marco Traini, che resta comunque un probabilissimo assessore. In minoranza, con il candidato sindaco del centrosinistra Paolo Petrini, due seggi al Pd, col primo cittadino Nazareno Franchellucci e la capogruppo Annalinda Pasquali.

Gian Vittorio Battilà porta con sé Pierpaolo Lattanzi del Laboratorio civico arancio e Bruno Maccarrone di Forza Italia. Qualora invece Petrini ribalti le previsioni e rimonti fino ad agguantare la vittoria, porterà in maggioranza un quasi monocolore Pd: sarebbero ben 8 i consiglieri Dem: Franchellucci, Pasquali, il vicesindaco uscente Daniele Stacchietti, Fabio Rossano dei Giovani democratici, l’assessore Patrizia Canzonetta, Barbara Mecozzi, Carlo Cognigni, Mariano Langiotti. Ce la farebbe anche l’assessore alla sicurezza Vitaliano Romitelli. Unica new entry, per la lista Paolo Petrini Sindaco, Marta Maria Giulia Fabi. Cambierebbe anche la distribuzione di seggi in minoranza. Massimiliano Ciarpella siederebbe insieme a Balestrieri e Malcangi di Fdi e ad Enzo Farina di SiAmo Pse. Battilà avrebbe al suo fianco solo Pierpaolo Lattanzi.