PORTO SANT’ELPIDIO Ultimi giorni di campagna elettorale prima del ballottaggio di domenica e lunedì prossimi che deciderà il nome del futuro sindaco di Porto Sant’Elpidio. Dopo anni di governo del centrosinistra, stavolta la coalizione di civiche di centrodestra trainata da Fratelli d’Italia ha chiuso il primo turno elettorale nettamente in vantaggio sul candidato del centrosinistra.





Domenica si ripartirà da zero ma il gruppo di Massimiliano Ciarpella spera di poter confermare il risultato del 14 e 15 maggio e di dare la spallata finale al centrosinistra. Di contro, Paolo Petrini confida di convincere gli indecisi e quelli che al primo turno non sono andati a votare (moltissimi) a farlo questa volta, per portare a casa una storica rimonta. Intanto sono scaduti ieri i termini per gli apparentamenti ufficiali e non ci sono stati accordi con le liste che al primo turno hanno sostenuto Gian Vittorio Battilà. Un gruppo, quello arrivato terzo al primo turno, che potrebbe nelle prossime ore uscire allo scoperto dando un’indicazione per il ballottaggio o comunque spiegando la sua posizione in vista del match finale.

I voti

Il 22,71% conquistato da Battilà al primo turno può fare la differenza, sono voti che fanno gola all’una e all’altra coalizione. Quella di ieri è stata l’ultima domenica utile per i candidati a sindaco e i loro sostenitori per cercare voti. Tra santini, banchetti e porta a porta sono i giorni caldi, questi, in vista del ballottaggio. Massimiliano Ciarpella ieri ha organizzato una merenda in centro con un doppio appuntamento, pomeriggio e sera, e giovedì al Diamond ristorante Primo Piatto ha organizzato la cena elettorale con il governatore regionale Francesco Acquaroli. Anche Paolo Petrini ieri è stato impegnato in una serie di appuntamenti elettorali.