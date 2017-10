Autoarticolato contro Fiat Punto in autostrada Automobilisti miracolati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Autoarticolato contro Fiat Punto in autostrada questa mattina alle 9. Miracolosamente non ci sono stati feriti anche perché non era trafficata l’A14 a quell’ora. Per i rilievi è intervenuta la polizia autostradale di Porto San Giorgio. L’incidente si è verificato nella corsia sud poco dopo il casello di Civitanova dunque all’estremo nord di Porto Sant’Elpidio. L’utilitaria è andata in testa coda nell’impatto.