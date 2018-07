Auto divorata dalle fiamme paura per i contatori del metano, ipotesi dolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - In fiamme una Lancia Y in viale Trieste, sul lungomare, zona della pineta nord. L’autovettura in sosta ha preso fuoco intorno alle 6.30, le fiamme l’hanno avviluppata carbonizzandola. Resta la carcassa. Non si esclude il dolo. Pericolo anche nel condominio dove l’auto era parcheggiata perché le fiamme hanno raggiunto i contatori di metano. Sul posto i vigili del fuoco di Civitanova e Fermo e i carabinieri che indagano sull’accaduto.