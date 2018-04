Auto parcheggiata va a fuoco per un guasto tecnico al motore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Momenti di paura nei pressi della chiesa Sacro Cuore di Gesù alla Faleriense stamattina quando un’auto parcheggiata nello spazio esterno alla parrocchia ha preso fuoco probabilmente per un guasto tecnico. Le fiamme sono partite dal vano motore.Il tempestivo intervento del proprietario e della Polizia municipale ha scongiurato il peggio. Non sono state danneggiate altre vetture e l’allarme è rientrato in un quarto d’ora.