PORTO SANT'ELPIDIO Allarme sicurezza, ronde alla Corva e Cretarola. Alcuni testimoni riferiscono addirittura di aver udito alcuni colpi, forse spari. Ci sarebbero comunque diatribe tra i gruppi di persone che cercano di risolvere il problema dei furti nelle abitazioni. Un allarme tale da convincere la gente a scendere in strada la sera con bastoni e torce, si fermano le auto di passaggio ritenute sospette. Stasera si parlerà di questo all'incontro organizzato a Villa Maroni alle 21.30, amministrazione a rapporto con i residenti.

Le ronde sono un campanello d’allarme perché sono il simbolo del malcontento montante, della frustrazione che spinge ad azioni che possono rappresentare un pericolo in primis per chi le compie. Si pattugliano i fossati, si fanno appostamenti e si illuminano i campi, è caccia al ladro dopo l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, il gruppetto di malviventi con il cappuccio in testa e mazze che hanno razziato le case con le persone barricate dentro, una specie di Arancia Meccanica.

Alcuni residenti sarebbero riusciti a mettere in fuga i topi d'appartamento in qualche caso, malintenzionati che prendono di mira zone di campagna dove si possono nascondere e la fanno franca approfittando del buio e dei tratti sterrati. Ormai delle ronde fanno parte 250 persone che hanno formato un comitato da cui partono messaggi WhatsApp per segnalazioni e dibattiti sempre più caldi. L'aria è arroventa e la temperatura sale alla politica dove sono bordate quotidiane tra maggioranza e opposizione, mentre i residenti si convincono che il “fai da te” premia.

I bollettini

Dai bollettini giornalieri delle forze dell’ordine emerge che furti e aggressioni sono collegabili spesso allo spaccio nell’infuriare di bande più o meno organizzate e specializzate in reati multidisciplinari. E' un'illegalità diffusa e multisettoriale, una piaga. Fino ai colpi uditi l’altra notte: era un fucile, una pistola o erano petardi? Non risultano sviluppi e forse è solo paura ma qualcuno il rumore l’ha sentito e considerati i recenti sequestri di armi da fuoco da parte della Questura, ogni botto sospetto non fa dormire tranquilli.

Stasera a Villa Maroni ci saranno i membri della Consulta composta dai rappresentanti di quartieri, associazioni, e ci persone con esperienza nel settore, ne fanno parte il comandante della municipale Luigi Gattafoni, Matteo Del Gatto della Protezione civile, Nerico Mignani del Controllo del vicinato, presidente e vice Giampiero Di Stefano e Claudio Di Lena. Saranno all’incontro stasera anche il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore Enzo Farina. Quest’ultimo dice che «la questione è delicata, la sicurezza non è un gioco, bisogna rispettare limiti e ruoli che valgono tanto quanto i diritti individuali. Le forze dell'ordine sono la nostra garanzia di sicurezza e sulle ronde bisogna fare chiarezza».