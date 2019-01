Aspetta i clienti ma arrivano i poliziotti: preso con due etti di cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT?ELPIDIO – Aspettava i clienti in cerca di cocaina, ma si sono presentati i poliziotti della Questura di Fermo.Che hanno trovato un ingente quantità di cocaina, in parte già “lavorata” e pronta per essere spacciata: 104 grammi divisa in quattro pezzi ed altri quaranta involucri ognuno da 5 grammi: in totale poco più di due etti, un vero “capitale” in stupefacenti. Il tutto corredato da un paio di bilancini di precisione. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.