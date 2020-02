Calci e morsi ai poliziotti: arrestati i ladri seriali di farmacie e negozi. Nel bottino sigarette e psicofarmaci

PORTO SANT'ELPIDIO - Soldi, cosmetici, gratta e vinci, sigarette ma anche psicofarmaci: erano questi i bottini preferiti di una coppia di ladri seriali arrestati dai carabinieri di Montegiorgio ed accusati di una serie di colpi ai danni di piccoli essercizi commerciali e farmacie.

LEGGI ANCHE:

Sbanda per un malore e si schianta contro un camion parcheggiato: muore a 65 anni

Barca vuota a quattro miglia dalla costa: allarme per la scomparsa di un pescatore

I due, un 39enne italiano ed un 27enne marocchino, sono stati arrestati al termine di unsguimento con colluttazione a Porto Sant'Elpidio, dove i poliziotti li hanno sorpresi a bordo di un'auto rubata. Uno ha provato a difendersi a calci e morsi, ma alla fine sono scattate le manette. Nell'auto trovato un bottino di 2.200 euro in contanti, sigarette, gratta e vinci, cosmetici, giocattoli e psicofarmaci. I due sono accusati del furto dell'auto su cui viaggiavano e di un'altra utilizzata prcedentemente, di colpi in sei farmacie, in un bar e in supermercato

Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA