Sorpresa durante un controllo della Polfer, Del Moro ritrovato nel Lazio a 5 mesi dalla scomparsa

PORTO SANT’ELPIDIO - Rintracciato nel Lazio durante un controllo della Polfer il 51enne Andrea Del Moro che era scomparso 5 mesi fa da Porto Sant’Elpidio. La scoperta duranre un controllo di routine dei documenti, Gli agenti lo hanno accompagnato in ufficio per ulteriori accertamenti e poi hanno chiamato la famiglia.

In questi mesi le ricerche avevano battuto in lungo e in largo il territorio, lo scorso gennaio erano anche state perlustrate con i sommozzatori le zone ritenute sensibili come la foce del fiume Tenna, il parco fluviale, strade e campagne tra Porto Sant’Elpidio e Fermo. Ad alimentare la speranza all’epoca era stato il ritrovamento di un tablet. Del caso si è anche occupata la nota trasmissione tv “Chi l’ha visto?”. Ora l’epilogo che forse in tanti non speravano più.

Ultimo aggiornamento: 11:07

