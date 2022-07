PORTO SANT’ELPIDIO - Si avvicina il periodo clou dell’estate con la partenza per le vacanze e gli inevitabili tagli ai servizi. Fra i timori quelli relativi al settore sanitario con un aumento delle richieste anche per la presenza dei turisti sulla costa a cavallo fra Fermano e Maceratese.

Per questo il centro medico diagnostico, fisioterapeutico, odontoiatrico e chirurgico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant’Elpidio e Civitanova, resterà aperto per tutto il mese di agosto «per garantire - come si legge in una nota v- un servizio costante agli stessi livelli qualitativamente alti».

APPROFONDIMENTI IL SERVIZIO Fermo, in bus dal mare al centro: «Così cambia il nostro turismo»



I numeri

A disposizione, nel polo diagnostico dotato di tecnologie di ultima generazione in continuo aggiornamento, un’équipe di oltre 90 medici che garantirà la copertura di ogni specialità clinica. «Le nostre prerogative – ha dichiarato il direttore Alberto Gagliardi facendo il punto sui servizi - sono qualità e velocità di tutti i servizi erogati per la salute dei cittadini. Il centro La Fenice rimarrà quindi aperto per tutto il mese di agosto per continuare ad offrire la stessa gamma di prestazioni ai massimi livelli». La chiusura della struttura è in programma soltanto nelle giornate di domenica 14 e di quella successiva, quando cade Ferragosto.