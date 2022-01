Allerta contagi nello staff: la piscina resterà chiusa sino alla fine di gennaio

PORTO SANT'ELPIDIO - Chiude la piscina di Porto Sant’Elpidio (nella foto). A darne notizia è la pagina Fb della struttura nella quale si informa la «clientela che, a causa di una non trascurabile presenza di contagi all’interno del nostro staff, oltreché a un aumento molto rilevante dei casi di Covid di questi ultimi giorni nel nostro territorio,

«Riteniamo necessario e opportuno osservare un periodo di chiusura per tutto il mese di gennaio. Contiamo di ripartire dal 1° febbraio con le identiche modalità di funzionamento attuali. Consideriamo prioritaria per noi la salvaguardia della incolumità e della salute dei nostri clienti . Vi chiediamo quindi un po’ di pazienza , dandovi appuntamento a tra poche settimane ». La piscina aveva riaperto nelle settimane scorse dopo un lungo periodo di pausa. In questi ultimi anni è stata oggetto di due importanti interventi di ristrutturazione.

