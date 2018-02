Ladri nella sede della Malloni basket Trafugati alcuni zainetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Portone d’ingresso forzato con il classico “piede di porco” e per fortuna soltanto tanto caos. E’ stato dato l’allarme quando coach Roberto Ramini come tutte le mattine si è recato negli uffici della Malloni basket di Via Volta per preparare la seduta di allenamento odierna. All’interno documenti, raccoglitori e cartelline gettati a terra, cassetti ed armadietti aperti all’interno dei quali ignoti hanno rovistato. Tanto fumo e niente arrosto alla fine: trafugati alcuni zainetti, giubbetti e t-shirt.Nessun danno per fortuna, del resto in una sede sociale di una società sportiva oggetti di gran valore non ci possono essere, ciò che ha un valore inestimabile seppur simbolico sono le foto appese al muro che raccontano gli oltre 60 anni di pallacanestro a P.S.Elpidio. Chi cercava altro è rimasto deluso, come spesso accade in questi casi è più la rabbia per vedersi violata la propria privacy che l’effettivo danno. «Nell’occasione vogliamo ringraziare le forze dell’ordine, in particolar modo la locale stazione dei carabinieri di P.S.Elpidio che con una pattuglia è immediatamente intervenuta. Inoltre il suggerimento che ci sentiamo di dare a tutti i cittadini che subiscono furti o tentativi di furti è quello di denunciare sempre e comunque, soltanto così si può dare concreto sostegno alle attività delle forze dell’ordine».