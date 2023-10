PORTO SANT’ELPIDIO - Stamattina alle 10 nella chiesa della Santissima Annunziata in centro si svolgeranno i funerali di Alessia Massimi, 15 anni non ancora compiuti. Ieri mattina alle 10 all’ospedale Murri di Fermo si è svolta l’ispezione cadaverica e ci sarebbe la conferma della morte per aneurisma cerebrale. L’adolescente era stata ricoverata all’ospedale lunedì alle 21, in preda a lancinanti dolori alla testa mentre era tranquilla, in casa con i suoi. A mezzanotte è deceduta al nosocomio fermano. Figlia unica, nata il 23 ottobre, viveva con i genitori in via Garda, al quartiere Cretarola.



Il carattere



Studentessa modello, empatica, amava andare a cavallo. Frequentava la II C del Polo Urbani, Istituto Alberghiero. Nel ricordo di preside e docenti c’è tutto il dramma per una giovane vita spezzata troppo in fretta. Il terribile lutto ha colpito la scuola che ricorda la ragazza riservata e disponibile a partecipare alle iniziative, diligente nel lavoro in classe, amante dell’equitazione, una che si distingueva per l’umanità nelle relazioni con i compagni. Solo poche settimane fa l’Urbani aveva ricordato due studenti deceduti la scorsa estate, ora questa notizia improvvisa e crudele lascia senza fiato. «Non avremmo mai immaginato di dover affrontare un evento così sconvolgente, comunicato all’improvviso in prima mattinata dai familiari dell’alunna – dice la dirigente scolastica Laura D’Ignazi –. Noi tutti ricordiamo Alessia come una ragazza accurata nell’adempimento degli impegni scolastici, vicina ai compagni, sempre gentile e disponibile. Mancherà moltissimo a tutti noi». La professoressa di Italiano della II C Sabrina Cesetti dice che era «una ragazza a modo e piena di iniziativa, era puntuale nel suo lavoro a scuola, anche nei temi sempre ben rifiniti. Noi tutti abbiamo apprezzato la sua empatia. Proprio negli ultimi tempi era stata di gran conforto a una compagna, che aveva perso la mamma. Una perdita che ci colpisce e non potremo colmare se non con un affettuosissimo ricordo».



Le lezioni



La professoressa di sostegno della classe, Anna Quondamatteo, aveva conosciuto Alessia quest’anno e ricorda «mi ha colpito subito la sua dolcezza infinita. Era una ragazza garbata nei modi, nei comportamenti e nel parlare, empatica, ho avuto modo di vedere quanto immensa fosse la sua bontà d’animo, la sua capacità di percepire e sentire i bisogni e le esigenze dei suoi compagni di classe. Il suo sorriso e la sua dolcezza continueranno ad alimentare il suo ricordo».