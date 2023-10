PORTO SANT’ELPIDIO - Choc in città per la tragica fine di Alessia Massimi, nata il 23 ottobre 2008: tra pochi giorni avrebbe compiuto 15 anni. Un’età che non ritorna, un’età che Alessia non ha potuto raggiungere. Mancano le parole per descrivere la perdita di una vita che ha appena scavalcato l’infanzia. Chilometri di parole che s’incolonnano su Facebook nel tentativo di allentare la portata del dramma, mentre scorrono nella rete le immagini di una famiglia con mamma e papà, Sara Fratalocchi ed Ermanno Massimi, e l’unica figlia al centro.



L’album



Sui social l’album dei ricordi , ne emerge Alessia da piccola all’asilo, sui pattini a rotelle, con gli amichetti, ma soprattutto con i genitori, in vacanza con il sole alle spalle, baci, abbracci e sorrisi. Alessia capelli lunghi, testa piena di riccioli, bella come una Madonna, online si tenta di riempire quel vuoto che, invece, resterà per sempre. La ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Murri di Fermo lunedì sera, si è sentita male intorno alle 21.30, dolori lancinanti alla testa, è deceduta a mezzanotte. E’ stata disposta l’autopsia ma si sarebbe trattato di aneurisma cerebrale. L’adolescente viveva in via Garda, con i genitori, quartiere Cretarola al confine con Sant’Elpidio a Mare. L’intera comunità è nel più totale sconforto, la tragedia ha colpito tutti. Alessia frequentava la classe II C dell’Istituto alberghiero del polo scolastico Carlo Urbani e gli amichetti non possono farsene una ragione di quanto è accaduto. Tutta la comunità è sgomenta, il quartiere Cretarola si stringe fortemente con grande affetto alla famiglia Massimi per la perdita della sua cara figlia Alessia. «Ogni parola è di troppo di fronte a un dolore così improvviso, così ingiusto, come la morte di una ragazza di appena 14 anni – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella –: ai genitori, ai familiari, a tutti coloro che hanno conosciuto e voluto bene ad Alessia, un pensiero di vicinanza ed un grande abbraccio».



Il legame



Il vicesindaco Andrea Balestrieri è colpito nel profondo, conosce bene la famiglia, il papà della ragazzina, anche Balestrieri abita a Cretarola e dice: «Mon ci sono né parole adatte né spiegazioni quando una creatura viene tolta all’affetto del suo papà, della sua mamma e di tutte le persone che le hanno voluto bene. Sono profondamente triste per la notizia che ho ricevuto questa mattina (ieri, ndr). Da parte mia giungano alla famiglia i sentimenti più sinceri di vicinanza e di dolore per questo improvviso lutto che ha colpito la nostra comunità. Tesoro, dài la forza ai tuoi genitori di superare questa immensa tragedia».