PORTO SANT’ELPIDIO - Rose e palloncini bianchi, in bianco gli amici di scuola. Chiesa della Santissima Annunziata piena di adolescenti ieri mattina, tutta Porto Sant’Elpidio era all’appuntamento delle 10 per dare l’ultimo saluto ad Alessia Massimi. Si commuove anche il parroco, piange don Paolo Canale nel ricordare la ragazza che il 23 ottobre avrebbe festeggiato il suo 15° compleanno se non fosse morta in un letto d’ospedale.

I presenti

La chiesa non è riuscita a contenere tutti e una buona parte di folla è rimasta fuori ad ascoltare, in silenzio. Sul pulpito cinque sacerdoti, anche se è stato don Paolo a prendere la parola, che s’è inceppata sotto il flusso delle lacrime quando ha detto che «in questi cinque anni tutto quello che potevate fare l’avete fatto!». Cinque anni, il lasso di tempo intercorso tra un delicato intervento alla testa e la tragedia. Non è stato un passo del Vangelo di quelli che si ripetono ai funerali quello pronunciato ieri per Alessia. L’esortazione degli uomini di chiesa, che hanno voluto cambiare tono per una volta, è diretta ai genitori: «Gesù dice alzati, quando il dolore ti schiaccia, alzati!» sprona il parroco, vorrebbe prendere per mano i genitori e aiutarli a rialzarsi «ma non è facile neanche per un sacerdote trovare le parole». Nel bianco che domina nel salone, si notano i colori forti del labaro del Comune. Non ci sono solo gli amici di scuola di Alessia, ci sono anche tanti amici dei genitori di Alessia, amici di Ermanno e Sara, uomini e donne quarantenni, mamme e papà con figli unici che, nell’immedesimazione del momento, vivono in maniera ancora più atroce il dramma. Una tragedia immensa per tutti, a cominciare dalla famiglia, dai nonni Aldo ed Andrea, dalle nonne Rita e Adriana, gli zii e i cuginetti. “Una stella size 2008” si legge nel manifesto funebre fuori dalla chiesa.

Le parole

In fila indiana, con ordine uno dietro l’altro sfilano tutti quelli che vogliono dire qualcosa. Parla la scuola, insegnanti e studenti. Qualcuno dice che è una vita ingiusta questa che sottrae senza appello «ed è un profondo abisso quello che si apre». Le parole s’inceppano all’insegnante che vuol fare forza ai genitori: «La sua naturalità nelle relazioni, sempre presente e partecipe». Parlano i compagni di classe: «Ricordo le tue risate, i tuoi scherzi, quel sorriso sempre stampato sulla faccia». «Chiunque ha incrociato il tuo cammino, ti porterà con sé per sempre». Alice, l’amichetta del cuore, parla veloce perché se rallenta rischia di piangere, ma non riesce a trattenere l’emozione nel ricordare «il viaggio che dovevamo fare!».