Troppo alcol e uso di droghe, la mano pesante della Polstrada: patenti ritirate a 18 automobilisti

PORTO SANT’ELPIDIO - Controlli a tappeto da parte della Polstrada, diciotto patenti di guida ritirate. Tanti dunque gli automobilisti finiti nei guai per aver alzato un po’ troppo il gomito, quattro denunciati per aver assunto sostanze stupefacenti. La polizia è da sempre impegnata nel sensibilizzare gli automobilisti sui rischi che corrono tutti coloro che guidano senza rispettare le regole.

Nella nottata tra sabato e domenica, proprio per prevenire incidenti, è stato disposto un servizio straordinario di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti lungo l’autostrada A14, esattamente presso l’area di servizio Chienti Ovest, in provincia di Fermo. Tale attività, pianificata dal Compartimento polizia stradale delle Marche, è stata effettuata in collaborazione con un laboratorio di analisi mobile ed ha consentito di individuare e segnalare al prefetto e all’autorità giudiziaria ben 16 persone per guida sotto l’effetto dell’alcool, mentre altri 4 automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di alterazione psico-fisica, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, in particolare cocaina e cannabinoidi. Nel complesso, nel corso della nottata di controllo, sono state ritirate dagli agenti della polizia stradale 18 patenti di guida.

