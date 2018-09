Due aggressioni nella notte in strada e in uno chalet, scatta l'allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Due aggressioni nella notte a Porto Sant'Elpidio hanno fatto scattare l'allarme sicurezza. Il primo caso si è verificato in via Austria dove un uomo di 60 anni è stato aggredito da uno sconosciuto mentre si accingeva a salire sulla propria auto. Sul posto sono arrivati Croce verde e auto medica oltre a una pattuglia della polizia per le indagini. Il secondo episodio invece si è verificato in uno chalet dove alcune persone hanno cercato di assalire i titolari i quali hanno faticato non poco per respingere l'assalto dei facinorosi.