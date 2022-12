PORTO SANT'ELPIDIO - Con un piede di porco aggredisce un paio di persone in macchina davanti alla chiesa della Faleriense a Porto Sant’Elpidio, è successo ieri intorno alle 19: un uomo che si aggirava per piazza Giovanni XXIII con il pericoloso attrezzo è stato notato da diverse persone ma nessuno ci aveva prestato troppa attenzione finché all’improvviso l’uomo ha aggredito un paio di persone che si trovavano all’interno di una Bmw di colore chiaro, nuovo modello.

APPROFONDIMENTI LA SENTENZA «Indagate quel giudice». Caso Notaro, Maurizio Costanzo condannato ad Ancona

Il fatto ha destato parecchio allarme nella zona, davanti alla farmacia comunale aperta e in pieno servizio. Sono in corso le indagini della polizia, gli agenti hanno raccolto diverse testimonianze nell’immediato, sempre in piazza Giovanni XXIII. Ora si tratta di ricostruire esattamente la dinamica dei fatti, non c’è niente di chiaro al momento. Le persone che erano all’interno della vettura, traumatizzate dall’accaduto, sono una coppia, un uomo e una donna: sono state trovate in condizioni alterate, forse dovute alla paura. Per fortuna non risultano feriti ma è caccia all’aggressore anche se è importante stabilire intanto il movente di questa strana aggressione avvenuta tra l’altro davanti a numerosi testimoni.