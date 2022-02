Addio Delfo, il presidentissimo stimato da tanti. Fra i fondatori della Lega Navale, Biccirè è stato giudice di regata

PORTO SANT’ELPIDIO - Il timido sole arrivato in anticipo l’aveva spinto alle prime passeggiate sul lungomare e in piazza Garibaldi. E a pensare già all’estate in arrivo. Ma ad Adelfo Biccirè, per tutti Delfo, 89 anni il prossimo maggio, il destino ha impedito di passare un’altra stagione nella sua amata Lega Navale. Un malore lo ha colto nella mattinata di domenica e la corsa all’ospedale di Fermo non è servita a nulla: il suo cuore votato alle onde ha cessato di battere nella notte fra domenica e lunedì.

La notizia è subito circolata in città dove Biccirè, presidente onorario della Lega Navale, anzi, il presidentissimo, era molto conosciuto. Segnato dalla scomparsa della moglie, lascia tre figlie e due nipoti, i funerali oggi pomeriggio alle 15 alla Santissima Annunziata. Sarà qui, nella chiesa del centro, che si raduneranno in tanti per l’ultimo saluto. In prima fila chi ha sempre vissuto in mare e per il mare: d’altra parte che l’acqua fosse nel suo destino lo aveva già capito da bambino quando, orfano di padre e promettente stella del nuoto marchigiano, non aveva avuto il beneplacito dei nonni per trasferirsi a Roma e inseguire i suoi sogni da campione.

Ma l’acqua è rimasta nel suo Dna, dal lavoro come idraulico alla grande passione per il mare che lo ha spinto alla carriera da giudice di regata. Direttore sportivo della IX Zona, è stato fra i fondatori della Lega Navale di Porto Sant’Elpidio, che ha poi guidato per anni. Di recente, nel dicembre 2018, aveva ottenuto la Stella al merito sportivo che gli era stata consegnata dal Coni nel corso di una cerimonia al teatro comunale di Porto San Giorgio. Una cerimonia che lo aveva fatto commuovere ripensando ai decenni passati a inseguire le vele in mare.

«Ci mancherai, presidentissimo. Buon vento, per il tuo nuovo orizzonte», si legge in un post pubblicato ieri mattina dalla Lega Navale. Qui continuava ad andare tutti gli anni, anzi tutti i giorni, prima affacciandosi a primavera e poi sempre più assiduo, controllando ancora tutto, scuotendo la testa se qualcosa non andava per il verso giusto. Bastava un’inezia per fargli drizzare le antenne e lanciare un rimbrotto. «Sarà triste varcare la soglia della Lega senza vederti lì seduto con gli occhi al mare», scrive una socia. Perché, sì, l’estate verrà e il sole tornerà a splendere e le barche torneranno in mare. Ma, senza Delfo, non sarà più la stessa cosa.

