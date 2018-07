Accoltellato davanti a un locale, rifiuta il ricovero e si dà alla fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Un altro marocchino accoltellato, ma è mistero. L’uomo è stato soccorso con diverse ferite da arma da taglio. L’episodio si è verificato davanti a un bar della Faleriense. Nessuno a quanto risulta avrebbe visto l’aggressione, il ferito ha riferito di essere stato accoltellato, senza fornire altri dettagli ai soccorritori. L’uomo ha perso parecchio sangue, ha imbrattato tutto il pavimento esterno di un esercizio con gazebo all’aperto. E’ stato soccorso quando si è accasciato a terra e si è messo a urlare tra sedie e ombrelloni. I titolari hanno allertato i soccorsi, ma nonostante la tempestività con la quale sono arrivati i volontari della Croce verde non c’è stato trasporto all’ospedale. L’uomo si è dileguato, scomparso in pochi istanti. Ha voluto evitare, evidentemente, il ricovero in ospedale che avrebbe implicato l’identificazione. Tutto è successo nel giro di un quarto d’ora. Non è stato possibile neanche allertare le forze dell’ordine perché il ferito si è dato alla fuga.