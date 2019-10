Porto San'Elpidio, buste sottovuoto con 120mila euro, droga e pistole nella tana del pusher

PORTO SANT'ELPIDIO - C’erano 120 mila euro in contanti in buste sottovuoto, due pistole automatiche e 80 grammi di marijuana nella casa del blitz avvenuto martedì mattina a Porto Sant'Elpidio.

I Carabinieri erano andati a colpo sicuro, cercavano le armi e le hanno trovate. Erano con l'unità cinofila della Guardia di Finanza quando hanno fatto irruzione nella casa sulla statale Adriatica al quartiere Fonte di Mare, vicino al Bar del Chienti. Al materiale sequestrato erano arrivati per l’indagine in corso partita autonomamente dalla stazione di Porto Sant’Elpidio perché la zona è mal frequentata. Vi bazzicano spacciatori e tossicodipendenti. Nel blitz è stata arrestata una donna, compagna di un uomo anch'egli finito in carcere nei mesi scorsi.

