Travolta mentre attraversa donna batte la testa e finisce all'ospedale

PORTO SANT’ELPIDIO - Pedone investito ieri mattina in via Marina, centralissima arteria della Faleriense. L’incidente si è verificato alle 9.15. Una donna, straniera sulla trentina, ha attraversato la strada ed è stata investita da una Clio con a bordo un giovane del posto.L’automobile viaggiava a velocità assai moderata e l’uomo alla guida della vettura ha riferito di non essere riuscito a vedere il pedone perché in controluce. Saranno comunque le indagini avviate subito dopo i rilievi a chiarire le varie responsabilità e l’esatta dinamica di quanto accaduto.Numerosi testimoni ascoltati dai carabinieri intervenuti per i rilievi e tutti gli accertamenti del caso. La donna investita non ha perso conoscenza ma nell’impatto con il mezzo si è schiantata contro il parabrezza e con la testa ha urtato violentemente il vetro, tanto da infrangerlo. Una maschera di sangue che ha fatto preoccupare, immediato l’intervento dell’ambulanza della Croce Verde che ha caricato la ferita e l’ha trasportata all’ospedale Murri di Fermo. La donna non è in pericolo di vita.