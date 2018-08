Tragedia nella notte: uomo travolto e ucciso dal treno in corsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Tragedia nella notte a Porto Sant'Elpidio, dove un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in corsa.E' accaduto introno alle 3,30 poco a nord della stazione ferroviaria, la vittima sarebbe un 50enne di origini campane ma residente in città. Il violento impatto non ha lasciato scampo all'uomo. Sul posto i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Sull'accaduto indaga la Polizia, ma al momento ci sono pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.