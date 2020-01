Panico nella palazzina: minaccia i vicini di casa e forze dell'ordine con un'accetta

PORTO SANT’ELPIDIO - Momenti di grossa paura ieri sera in via Siena a Porto Sant'Elpidio dove un uomo di circa 60 anni ha brandito un’accetta e ha scatenato il panico al primo piano di una palazzina, nei pressi dell’ufficio postale della Faleriense. Il sessantenne che dava in escandescenze minacciava chiunque si avvicinasse. Le forze dell’ordine sono state abili ad evitare il peggio.

L’uomo vive con la madre anziana, affetta da Alzheimer ed è duramente segnato dalla grave malattia della mamma. È arrivato a minacciare carabinieri e agenti della polizia che sono accorsi dietro la segnalazione dei residenti terrorizzati per quanto stava accadendo. L’area è stata immediatamente transennata per evitare che il sessantenne potesse allontanarsi con quell’arma pericolosa in mano. Sul posto sono poi intervenire i vigili del fuoco di Fermo nel tentativo di avvicinarlo e convincerlo a farli entrare in casa perché lui non faceva avvicinare nessuno, né i militari dell’Arma, né la polizia. A scatenare il pomeriggio di follia ci sarebbe stato il difficile rapporto tra madre e figlio. L’uomo, a quanto si apprende, era rientrato a casa ed era già alterato. Poii è scattato l’allarme. Quando in via Siena sono arrivati carabinieri e agenti di polizia il sessantenne si è rifiutato di farli entrarein casa e, anzi, è uscito con l’accetta in mano con fare minaccioso, tanto da convincere le forze dell’ordine a recintare la zona per evitare che qualcuno potesse farsi male. Alla fine, intorno alle 19, l’uomo è stato calmato e convinto a posare l’accetta. Assieme la madre è stato accompagnato al pronto soccorso con l’ambulanza della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio.

