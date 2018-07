Incendio nel magazzino: fiamme ed una densa nube nera di fumo sulla città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO – Città svegliata nella notte da un furioso incendio scoppiato nella notte nel magazzino di un ingrosso cinese.L’allarme è scattato intorno alle 3,30 per le fiamme e la densa nube di fumo che ha creato un grande allarme negli abitanti della zona, molti dei quali hanno abbandonato le loro case scendendo in strada e allontanandosi.Immediato ma non semplice l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno anche faticato ad entrare all’interno per la grande quantità di materiale accatastato. Operazioni che si sono protratte fino alla mattinata proprio per la difficoltà dell’intervento. Sul posto anche i tecnici dell’Arpam per valutare i rischi di contaminazione ambientale.