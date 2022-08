PORTO SAN GIORGIO - In tutto 350 kg di vongole, pronte per essere commercializzate ma senza la necessaria documentazione sanitaria, sono state sequestrate dai finanzieri della Sezione Operativa Navale di San Benedetto in 5 distinti interventi eseguiti nelle aree portuali di San Benedetto e Porto San Giorgio. L’operazione rientra tra i servizi delle Fiamme Gialle in qualità di polizia del mare e si è concentrata sul controllo delle varie attività collegate allo sbarco e alla commercializzazione del prodotto ittico.

Blitz della finanza

Per quanto riguarda Porto San Giorgio i finanzieri hanno effettuato un blitz nell’area del porto, individuando due soggetti che operano nel settore della pesca, intenti a nascondere nelle auto 45 e 50 kg di vongole irregolarmente detenute. Il pescato era già stato confezionato in 6 reti di plastica. Poco dopo, nella stessa zona portuale, sono stati rinvenuti ulteriori 150 kg di vongole, incustodite e occultate all’interno di sacchetti e di alcuni secchi. Anche in questo caso il prodotto è stato sequestrato. I due responsabili identificati sono stati multati per mille e 6mila euro.