Vigili anche in borghese sulle spiagge: fioccano i sequestri agli ambulanti

PORTO SAN GIORGIO – Un blitz anti commercio abusivi in spiaggia è scattato questa mattina a Porto San Giorgio.In azione agenti della Polizia municipale sia in divisa che in borghese che si sono dispiegati sulla spiaggia e sul lungomare. Diversi ambulanti abusivi finiti nella rete: ingenti sequestri di vestiti, gadget, piccoli giocattoli e occhiali.