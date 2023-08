PORTO SAN GIORGIO - Viale dei Pini, un sopralluogo per predisporre l’intervento. L’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli: «Ci siamo quasi». Ieri mattina, l’assessore, insieme ai tecnici del Comune, ha fatto il punto della situazione su uno dei prossimi interventi che partiranno subito dopo l’estate. L’intervento riguarda la sicurezza stradale e il ripristino del manto stradale sollevato dalle radici degli alberi presenti che creano non pochi problemi a chi transita in auto, con avvallamenti ed anche danni alle auto.

La mattinata di ieri, secondo l’assessore Salvatelli, è servita a stabilire le misure in base alle quali verrà effettuato l’intervento, introducendo molto probabilmente il senso unico di transito durante tutta la durata dei lavori, subito dopo tornerà il doppio senso di circolazione.

La strategia

«Oggi - ha spiegato Salvatelli - abbiamo iniziato a cercare di capire quale sarà la migliore strategia di azione, dopo quello che è stato un sopralluogo prettamente tecnico. Stiamo stabilendo quale sarà l’area d’intervento. Il mio obiettivo è quello d’iniziare prima dell’inizio delle scuole. È una corsa contro il tempo. Vediamo se ci riusciamo, non dipende solo da noi. A breve - entro la settimana - approveremo il progetto esecutivo, nel quale ci sarà anche il computo metrico. Sistemare viale dei Pini è una nostra priorità. È uno dei nostri viali più trafficato. Agli uffici, ho chiesto un rallentatore di velocità, attraverso un attraversamento pedonale in corrispondenza della scuola, così da limitare a velocità dei mezzi in transito. È un work in progress, puntiamo ad approvare il progetto prima delle ferie. Dovremmo andare in giunta con il progetto entro venerdì, quando avremo anche il computo metrico. Non sappiamo ancora la cifra precisa che investiremo ma si parla certamente di oltre 200mila euro».