PORTO SAN GIORGIO - Partito l’intervento di riqualificazione in viale dei Pini. Il Comitato del verde, come abbiamo riferito nei giorni scorsi, non ha tardato nel manifestare il suo contributo con una serie di suggerimenti rivolti all’amministrazione. L’intervento comprenderà il rifacimento della strada ma anche dei marciapiedi, dei sottoservizi, con un occhio di riguardo per il monitoraggio delle piante esistenti. Una delle priorità sarà quella di sapere lo stato di salute delle radice dei 50 alberi esistenti.

APPROFONDIMENTI



La scelta



Prima dell’apertura del cantiere anche l’ordinanza che ha disposto il senso unico nel tratto tra via Castelfidardo e l’ingresso del parcheggio pubblico. La cantierizzazione è partita dalla parte nord della via per evitare troppi disagi e servirà principalmente alla sistemazione del manto stradale, messo in serio pericolo dalle radici dei pini. Negli anni non hanno mai smesso di arrivare in Comun, le segnalazioni anche per incidenti sul tratto di strada che oltre ad essere molto trafficata, mette a serio repentaglio le auto che la percorrono e in certi casi anche le condizioni delle ruote a causa delle radici sporgenti. Quello che si andrà a fare, dovrà avere l’esito di un intervento di lungo periodo per ristabilire il transito in sicurezza sul tratto di strada, altamente frequentata. Durante le operazioni, gli agronomi, monitoreranno pino per pino e suggeriranno come comportarsi circa l’apparato radicale.



L’impegno



«I lavori sono iniziati la settimana scorsa. Stiamo monitorando - rimarca ora l’assessore ai Lavori pubblici Lauro Salvatelli - le piante esistenti in zona. Il nostro intento, da nord a sud, è quello di salvaguardare tutto il patrimonio arboreo esistente. Già dai primi interventi sui primi tre pini, la situazione è sotto controllo, gli agronomi stanno visionando lo stato delle radici e si procede per gli altri pini, sul lato ovest. Per il momento, non è stata rilevata nessun tipo di criticità». Quanto a quello che è stato un suggerimento da parte del Comitato di viale Cavallotti e del verde a Porto San Giorgio, di ripristinare il senso unico a fine lavori per permettere l’ampliamento delle aiuole, per il momento Salvatelli non l’ha escluso: «Discuteremo di questa proposta in maggioranza, per capire prima di tutto quale sia lo stato di tutte le piante. Dopodiché, insieme alla maggioranza si valuterà il da farsi».



L’idea



«La proposta - riprende - è quella di allargare le aiuole, però saranno gli agronomi che ci dovranno dire, in base allo stato complessivo di tutte le piante, quale sia la soluzione migliore, dopo aver visionato tutte le radici. È ovvio che l’allargamento delle aiuole, presuppone il senso unico in quanto si restringerebbe la sede stradale». Il prossimo step sarà quello di completare tutto il tratto e sapere quale sia lo stato delle radici. Ora si sta provvedendo a predisporre la sede stradale per riammodernare anche i sottoservizi, magari facendovi passare anche la fibra.