Via al nuovo piano sicurezza con la spiaggia blindata dopo le 22: ecco tutte le altre decisioni prese

PORTO SAN GIORGIO - I balneari hanno incontrato i vertici dell’amministrazione per pianificare la stagione. Vigilanza notturna. Pulizia della spiaggia e dei cassonetti dei rifiuti. Pista ciclabile. Sono stati questi i temi sul tavolo dell’incontro. La riunione, che si è tenuta presso la sede fermana della Confcommercio Marche Centrali, ha visto la presenza dei balneari, dei loro rappresentanti, del sindaco Nicola Loira e dell’assessore alla viabilità Andrea Di Virgilio.



L’incontro si è concentrato sulla vigilanza notturna e la richiesta, da parte dei balneari, di anticipare di un’ora il divieto di accesso alla spiaggia. Si punta come sempre sulla pulizia della spiaggia per una migliore accoglienza dei turisti in arrivo. Per quanto riguarda la pista ciclabile e i parcheggi persi a sud, il Comune è in attesa di una soluzione per ovviare al problema. «Per la sorveglianza notturna - commenta il presidente dei balneari Carlo Iommi - abbiamo chiesto di vietare l’accesso alla spiaggia dalle 22 (anziché dalle 23) alle 5. Perché è alle 22 che i giovani arrivano in spiaggia la sera con le bottiglie. Noi vogliamo evitare danni e problemi. Tra l’altro abbiamo tutta una serie di misure di sanificazione delle suppellettili da rispettare e non possiamo rischiare. Noi titolari degli chalet ci impegniamo con la vigilanza notturna, con la Fifa e con la Confcommercio per gestire tutta la sicurezza negli chalet, attraverso una convenzione per la copertura di luglio e agosto che garantisca 2 o 3 guardie notturne, purché siano supportate dalla presenza costante delle forze dell’ordine. Alcuni di noi hanno già la sorveglianza privata - Lega Navale, Vela, Sirena - che non riesce a gestire la massadi ragazzini che fanno danni in spiaggia».

Loira si è preso l’incarico di parlare con il prefetto Vincenza Filippi per una maggiore stretta sul far rispettare l’ordinanza che vieta l’accesso in spiaggia. Quanto ai parcheggi venuti meno a sud, con la realizzazione della ciclabile collegata al ponte ciclopedonale, il Comune è in attesa della convenzione con Il Marina, così da fargli aprire l’area del porto e offrire posteggi aggiuntivi e gratuiti, almeno a sud.



«C’è spirito di collaborazione come immaginavamo. Sul discorso ciclabile - rimarca Romano Montagnoli, vicepresidente regionale dei balneari - abbiamo un’idea e una posizione diversa in merito. Pensiamo a un lungomare complessivo e non raccogliticcio com’è adesso. Del resto siamo arretrati tutti di 11 metri come da nuovo piano spiaggia, per lasciare spazio a pista ciclabile e arredi. Abbiamo avuto pazienza. É passata l’amministrazione Brignocchi. Poi Agostini e Loira 1. Nel cassetto c’è un progetto di lungomare, iniziamo a realizzarlo. Anche San Benedetto ha impiegato 7 o 8 anni, lo completa quest’anno. Ancora non si sa quando e come s’inizierà a realizzare un lungomare che abbellisca la città. Vanno bene i parcheggi al porto ma invece a nord? Perché non pensare a una convenzione per ricavare parcheggi dall’area Zeta P1?».

