PORTO SAN GIORGIO - Il sindaco Valerio Vesprini (che oggi compie 42 anni) che contornato dalla giunta, ha fatto un breve bilancio fra quanto fatto e pochi ma precisi obiettivi per il prossimo anno. Il vanto di Vesprini per i primi cinque mesi: «Ottenuti 900mila euro di fondi regionali». «Vorrei fotografare la situazione trovata appena insediati. Siamo arrivati quando i contributi dello Stato ai comuni per il Covid erano terminati, con un aggravio importante in fatto di costi energetici. Abbiamo dovuto destinare risorse agli aumenti dei costi energetici triplicati. Abbiamo lavorato in una situazione d’emergenza, con un dirigente arrivato a settembre. Se si lavora di squadra si raggiungono gli obiettivi. Tutti gli assessorati collaborano tra loro, aiutandosi attraverso l’interscambio d’informazioni. Per noi, il banco di prova è stata la stagione estiva, abbiamo portato entusiasmo in una città che viveva in una cappa di pessimismo, entusiasmo portato anche con gli eventi del Natale attraverso la lucentezza che era importante avere».



Poi l’impegno per le opere pubbliche, «alcune impostate dalla passata amministrazione con appalti già affidati e problematiche legate all’aumento dei prezzi (vedi piazza Mentana). Questo abbiamo fatto nei primi 5 mesi. -ha rimarcato Vesprini- Poi ci siamo dedicati alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. Ci siamo dedicati alle urgenze ma questo non ci ha impedito di pensare alla programmazione. Il settore ambiente ha iniziato il controllo dei fossi per prevenire i danni dalle piogge. Abbiamo previsto una spesa di centomila euro per le potature». «Non si parla di collaborazione solo all’interno dell’amministrazione. -ha specificato il primo cittadino- È stato un lavoro di squadra con tutti i consiglieri regionali, in primis Marco Marinangeli, Andrea Putzu e Jessica Marcozzi, che ci ha portato ad ottenere in 5 mesi 900mila euro di fondi dalla Regione. Il lavoro che si è fatto è stato molto importante. Ringrazio Francesco Acquaroli perché si è preso l’impegno del dragaggio, tramutandolo in 700 mila euro di fondi da destinare al porto dal 2024». Poi ha elencato le risorse ottenute «i 50mila euro per il light design, 100mila euro per il campo sportivo, 26mila euro per il ripristino della Vittoriosa. Abbiamo partecipato al bando da 100mila euro per riqualificare l’Arena Europa, al bando da un milione per il palazzetto. Questo è il lavoro fatto». L’anno che verrà sarà importante. «Come linea guida -ha ricordato Vesprini- abbiamo il programma elettorale. Daremo incarico ad un professionista di realizzare il piano della viabilità. Partiranno i lavori di riqualificazione del lungomare, sarà un tassello importante in vista dei prossimi obiettivi. Sarà l’anno di riqualificazione del mercato coperto, fulcro della città che passerà per un potenziamento della pedonalizzazione di via Gentili».

L'urbanistica



Il 2023 sarà anche un anno di riflessioni importanti in fatto di urbanistica. Abbiamo incontrato la proprietà di due aree fondamentali per Porto San Giorgio, area ex Cossiri e area Branella che l’anno prossimo saranno al centro della pianificazione urbanistica. Poi punteremo sulla partecipazione, torneremo nei quartieri, con consulte e sindaco dei giovani». ha infine concluso Vesprini.