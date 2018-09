Affonda nella notte un veliero ormeggiato al porto Indaga la Capitaneria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - La Silveretta, vecchio veliero di 18 metri, è affondata questa notte all'interno del porto sagiorgese. L'imbarcazione era ormeggiata e in disuso da tempo. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto e il personale della società Marina di Porto San Giorgio che gestisce l'Approdo i quali hanno subito procceduto a delimitare l'aera con panne di contenimento per evitare sversamenti in mare. La Capitaneria ha aperto un'indagine per individuare le cause che hanno provocato l'affodamento.