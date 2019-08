Vede le divise e fugge in bagno: preso con droghe sintetiche e hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Giovane turista nei guai a Porto San Giorgio per droga. E' accaduto in chalet della costiera sangiorgese, quando i carabinieri hanno colto in fragranza di reato un ragazzo che portava con se della droga. I carabinieri, nel corso di una serata danzante in uno chalet, hanno proceduto ad una perquisizione di un giovane avventore, il quale alla vista dei militari si è subito diretto in bagno.Le forze dell'ordine, si sono subito insospettite e l'hanno prontamente seguito in bagno e con un immediato intervento sono riusciti a recuperare le dosi di droga che il ragazzo aveva con sé. Erano in tutto undici dosi di sostanza stupefacente sintetica e quattro grammi di hascisc. Il giovane, di origini romane e in vacanza in zona, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.