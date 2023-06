PORTO SAN GIORGIO - Cercasi nuovi posti auto e strade sotto osservazione. L’assessore Lauro Salvatelli sulla viabilità: «Non escludiamo altri cambiamenti». L’accordo per la concessione dei parcheggi a nord, da parte dei privati proprietari del terreno, pare sia cosa fatta, stando a quanto sostengono alcuni degli operatori che lavorano in zona. Resta l’incognita del parcheggio a sud, per il quale la società privata concessionaria del porto, non si è ancora pronunciata.

Il lungomare



«Questo nuovo tratto di lungomare che si andrà a realizzare - ha dichiarato l’assessore Lauro Salvatelli - ci metterà nella condizione di fare altre scelte sulle vie che a cascata vanno ad intersecarsi con quello che sarà il nuovo lungomare. Vedremo l’evolversi della situazione, in seguito ai cambiamenti già messi in atto e al discorso imminente della stagione estiva che è già iniziata. Quello che troviamo oggi -ha tenuto a sottolineare Salvatelli- è il frutto delle scelte della passata amministrazione. Ci sono residenti che chiedono modifiche dopo il cambio di senso su viale della Vittoria, da assessore posso ascoltare ma in quel tratto, la viabilità non è stata decisa dalla nostra amministrazione ma è stata l’attuazione di un progetto della passata amministrazione che rientrava nel discorso corsia ciclabile e che ha scontentato alcune persone. Fa parte di una progettualità. Era correlato e ha scontentato alcune persone. Noi a gennaio, abbiamo attuato un cambiamento di viabilità -con il senso unico nord sud sul lungomare- che era sulla carta da più di un anno. Ora, è normale che il cittadino si rivolga a chi amministra che risponde che è opera di chi ci ha preceduto».

L'incrocio di via Rossini



Sulla scia di queste considerazioni, Salvatelli ha aggiunto: «Sicuramente sul tratto a sud, dovremo rivedere qualcosa. L’incrocio più particolare sarà quello in via Rossini, attualmente a doppio senso di circolazione, dove il traffico proveniente da nord, s’incontra con il traffico proveniente da sud. Bisognerà fare delle scelte -ha anticipato- e rivedere il carico di traffico».

L’altra scommessa, sono i parcheggi.

«Con l’attuale circolazione, -ha chiarito Salvatelli- quello che serve a Porto San Giorgio è individuare nuove aree di parcheggio ma per il momento non vedo la soluzione. Intanto, ho chiesto la mappatura della città alla Municipale per poi portare a conoscenza cittadini e turisti che arriveranno, così da indirizzarli ma è inutile dire che i parcheggi sono pochi e c’è sempre più difficoltà nel trovarli. Noi cerchiamo d’informare il più possibile. Nel frattempo, sto cercando di reperire altre aree e la disponibilità dei privati. In centro i parcheggi sono quelli. Si possono cercare altre aree solo a sud e a nord, per poi far arrivare i turisti in maniera agevole su lungomare centro a piedi. Abbiamo la più alta densità abitativa della regione, con 2000 abitanti ogni chilometro quadrato, dato che in estate quasi raddoppia».