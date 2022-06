Ubriaco al volante condannato in tribunale, blitz dei carabinieri: ora il 47enne è agli arresti domiciliari

PORTO SAN GIORGIO I carabinieri della stazione di Porto San Giorgio hanno rintracciato in città, traendolo in arresto, un 47enne del luogo destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Fermo. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella sua abitazione dove dovrà restare agli arresti domiciliari.

Nel suo caso il provvedimento, per una pena residua di 5 mesi, è stato emesso per una condanna per guida in stato di ebbrezza alcolica, commesso a Fermo nell’anno 2016. I carabinieri ricordano quindi di fare la massima attenzione quando ci si mette al volante perché si rischiano non solo multe salate ma anche condanne penali come in questo caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA