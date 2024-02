Tamerici, no della Regione al filare monumentale. «Ma ora non conviene più spostarle»

PORTO SAN GIORGIO Tamerici, no della Regione alla monumentalità. Parere negativo da parte dell'ente per l'inserimento del filare nell'elenco delle formazioni vegetali monumentali delle Marche, come richiesto dal Comitato per la salvaguardia delle piante. L'esito del recente sopralluogo da parte dell'ente superiore ribalta la situazione e mette in luce lo stato precario delle piante, cosa che potrebbe portare la maggioranza a prendere decisioni diverse a quanto detto finora.

I particolari

Nel documento, la Regione parla della «mancanza nel filare di tamerici di tutte le caratteristiche di monumentalità e di uno stato fitosanitario precario». «Ora - spiega il sindaco Valerio Vesprini - è arrivata la risposta dalla Direzione agricola e sviluppo rurale settore forestazione e politiche faunistico venatorie della Regione Marche, alla richiesta da parte del Comitato che prima si chiamava Comitato per la ciclabile e poi è diventato il Comitato per il lungomare, che voleva rendere monumentale il filare delle tamerici sul lungomare di Porto San Giorgio.

A seguito della loro richiesta, l'ente regionale ha chiesto a noi una relazione con il parere della Soprintendenza e martedì sono venuti a fare un sopralluogo, al quale era presente il Comitato. A seguito di questo, ci è stata pervenuta una relazione in cui non autorizzano la richiesta della monumentalità del Comitato e anzi, vanno a peggiorare la relazione dell'agronomo fatta precedentemente».

Per tutte queste ragioni, le piante non possono essere iscritte nel filare del verde monumentale regionale e come ricordato dal vice con delega all'Ambiente, Fabio Senzacqua, nel testo della Regione si parla di vari difetti quali «necrosi e infezioni fungine, colletto cordonato, rigonfiamenti, carie, cavità e concavità, fusto con rigonfiamenti, chioma asimmetrica e sbilanciata. Difetti dovuti anche ad errate potature. Noi abbiamo tentato in tutti i modi di salvare le ramerici. La Regione non dice che non si possono spostare ma che sono a fine vita, che non sono protette e che si trovano in pessimo stato. I motivi del rifiuto, ci hanno fatto aprire una riflessione in maggioranza. Ci stiamo chiedendo se a questo punto valga la pena trapiantare queste piante».

Insomma, l'esito appare meno ottimistico del previsto. Quindi, all'amministrazione non rimane che valutare di sostituirle direttamente con piante nuove. «La relazione di un organo terzo, ha peggiorato il tutto - aggiunge Vesprini -. Parlano di piante longeve ma a fine vita. Valuteremo bene se conviene spostarle. Considerata la relazione che è peggiore della nostra che sostiene siano piante finite e non protette e non vi siano i criteri di monumentalità. Comunque sono da togliere. Grazie al Comitato, stiamo riflettendo se rimettere piante nuove e quali. Di certo, in quello stato non le puoi lasciare su un lungomare nuovo».

Gli sviluppi

Mentre prima l'obiettivo pareva essere quello di spostarle con tutti i rischi del caso, ora la relazione ha di fatto rimesso in discussione le decisioni da prendere sul filare, sebbene il primo cittadino abbia già garantito che le future scelte in questo senso, non incideranno in alcun modo sulle tempistiche della realizzazione del progetto.