Sorpreso dai carabinieri sull'auto rubata pochi giorni prima, scatta la denuncia per un 58enne

PORTO SAN GIORGIO - Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, i carabinieri del Radiomobile, coordinati dal maresciallo maggiore De Angelis, hanno fermato un’autovettura condotta da un 58enne di Porto San Giorgio, già noto alle forze dell’ordine, rubata a una sangiorgiorgese.

L’auto recuperata è stata restituita alla legittima proprietaria mentre il conducente, al termine di accurata perquisizione, è stato denunciato per ricettazione alla Procura della Repubblica di Fermo.

I carabinieri di Porto Sant’Elpidio, invece, coordinati dal luogotenente Badini hanno denunciato alla Procura della repubblica di Fermo per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità un 54enne del luogo, per non essersi presentato alla polizia giudiziaria nell’orario stabilito dal provvedimento del giudice, al quale ovviamente è stato richiesto l’aggravamento della misura. A tutto campo, quindi, i controlli dei carabinieri di Fermo, che proseguiranno senza sosta anche nei prossimi giorni.

