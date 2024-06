PORTO SAN GIORGIO Torna l'ottava edizione di Shakespeare on the beach al Calypso. L'appuntamento è per 3 domeniche, un'ora prima del tramonto, presso la spiaggia dello chalet Calypso. Ieri, durante la presentazione, il sindaco, Valerio Vesprini è intervenuto dicendo che «bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, il merito è della sua inventiva. Cesare ha portato la cultura e le sue esibizioni fuori dai luoghi canonici, facendo avvicinare la gente a questa espressione culturale. Grazie a lui e all'ex assessore Bisonni che ebbe questa intuizione. E grazie ai privati che collaborano».

Il cartellone

Il programma degli spettacoli sarà il seguente: domenica 16 giugno alle 18.21 Riccardo II, domenica 23 giugno alle 18.22 Sogno di una notte di mezza estate, domenica 30 giugno alle 18.23 I due gentiluomini. Saranno come sempre spettacoli a ingresso libero, il primo verrà introdotto da Pier Massimo Macchini. Come consuetudine, Catà cala Shakespeare sul territorio e quest'anno l'ultimo spettacolo sarà ambientato a Macerata. L'assessore Carlotta Lanciotti: «Lo presentiamo in anteprima, all'interno del cartellone estivo. Negli anni è stato un enorme successo e lo diventa ogni volta di più, per Catà e per tutti gli attori coinvolti nelle sue lezioni spettacolo in riva al mare. Grazie allo chalet Calypso che ospita gli spettacoli da anni. Cesare è una garanzia, siamo orgogliosi di proporre ogni anno le sue lezioni, sia al mare che in altri posti dedicati. Anche a Villa Maria al Poggio è stato un successo. Sono spettacoli che riescono a far conoscere bei luoghi».

Catà ha ringraziato il Comune per la collaborazione che prosegue: «Sembrava un'idea bislacca portare il teatro elisabettiano in riva al mare ma noi utilizziamo la cultura per valorizzare i luoghi che viviamo. A Porto San Giorgio il teatro è qualcosa di diffuso. Per noi Shakespeare sulla spiaggia ha un significato pop, è un teatro che va in mezzo alla gente, si faceva anche in mezzo a chi all'epoca non sapeva né leggere né scrivere. Il Calypso ha detto subito sì alla proposta, il pubblico è sempre stupendo e generosissimo». Circa 15 gli attori coinvolti, oltre ai musicisti, tutti hanno l'occasione mettersi in gioco, tra gli interpreti presenti Mirco Abruzzetti, Valentina Angelini e Simona Ripari.

Lo scopo

Nel progetto c'è anche una raccolta fondi che serve in parte per sostenere gli attori e in parte per l'associazione Condividere Odv, il cui presidente Massimo Valentini, ha parlato dell'organizzazione di volontariato e ha ringraziato Catà per «la sensibilità nel valorizzare le nostre risorse locali. Come associazione siamo nati nel 2002, su impulso di Monsignor Valentini che sosteneva opere educative, attraverso asili e scuole e i minori in Brasile. Sarà una bella occasione vedere Shakespeare in spiaggia».

C'era Leonardo Fernandez, uno dei titolari del Calypso, il quale ha confermato che «ormai lo spettacolo è una sicurezza. Una cosa bellissima creata 10 anni fa. Non potevamo che riconfermare la location». Anche per l'assessore al Turismo, Giampiero Marcattili, lo spettacolo sulla spiaggia «è un must che arricchisce il cartellone degli eventi che verrà presentato il 14 giugno».